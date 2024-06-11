Найкращі засоби для відбілювання без білизни: ці бабусині методи працюють

Якщо у вас є кілька білих речей, то ви вже точно помічали, що після кількох місяців чи років використання вони набувають неприємного жовтого чи сірого відтінку. Та його можна легко позбутися, якщо знати надійні методи.

Чимало людей свідомо уникають покупок білих рушників, одягу чи білизни – і все через те, що догляд за такими речами стає надто клопітним. Втім, відмовлятися від білого одягу все ж не варто, адже відіпрати його може бути простіше, ніж ви думаєте.

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Сода та сіль

Соду дуже часто застосовують для відбілення та в чистому вигляді – 2 столові ложки продукту можна додати під час прання прямо до барабану. Ви можете взяти кальциновану соду, адже у ній міститься найбільше лугу та вона найефективніша. Добре вона впорається і з жирними плямами, і з накипом у пральній машинці.

Втім, її можна використовувати тільки для бавовни та льону. Натомість шовк, вовну та дитячі речі прати із содою не варто.

Для солі із содою потрібно приготувати розчин:

5 літрів води;

100 грамів будь-якої соди;

05, – 1 кілограм солі.

Кількість солі потрібно коригувати відповідно до ступеня забрудненості тканини. Що менше жовтизни та що більш делікатна річ, то менше солі радять використовувати.

Сода та перекис

Якщо у вас є біла спідня білизна чи речі з тонких тканин, для таких випадків добре підійде суміш з соди та перекису. Вам потрібно використати пів пляшечки перекису та кілька столових ложок соди.



Відбілити одяг дуже просто / Фото Pexels

Все це розведіть у гарячій та теплій воді та замочіть у ній речі на 20 хвилин, а після цього сполосніть у холодній воді.

Сода та оцет

Оцет і сода можуть бути незамінними, коли потрібно позбутися складних плям, але краще не використовувати ці продукти на делікатних тканинах, адже ця суміш може бути досить агресивною. Втім, вона відмінно впорається не лише із жовтизною, але й з плямами від червоного вина та соусу.