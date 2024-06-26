Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен: результат увидите мгновенно

К желтению крышки унитаза приводят многие факторы. Это могут быть остатки воды, моющих материалов, бактерии и старение материала. Чтобы желтизну отмыть и отбелить, стоит знать несколько действенных способов, как это сделать.

Туалетное сиденье является одним из самых сложных мест уборки в туалете, потому что желтые пятна на пластике являются самыми стойкими. Если использовать один действенный предмет, то даже не придется использовать отбеливатель против пятен.

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Как удалить желтизну с крышки унитаза

Некоторые химические специализированные средства могут быть агрессивными по отношению к поверхностям и испортить вещи. Поэтому лучше всего использовать бытовые средства, которые работают ничем не хуже.

Для чистки унитаза подходит WD-40. Надо нанести незначительное количество жидкости на тряпку и аккуратно потереть загрязненные участки унитаза. Оставьте средство на 8 минут, а потом еще раз протрите тряпкой. Это средство способно удалить стойкие пятна и особенно эффективно против пятен на сиденье унитаза.

Кроме того, средство создает уплотнение вокруг пострадавших участков, не позволяя пятнам прилипать к порам поверхности, что предотвращает повторное появление пятен на сиденье унитаза.

Чтобы в дальнейшем избегать пожелтения крышки унитаза используйте мягкие чистящие средства, мойте уксусом, содой и перекисью водорода. Эти средства надо оставить на поверхности на некоторое время, а затем смыть. Именно эти простые средства помогут вернуть пожелтевшему унитазу прежнюю чистоту.