Как сделать швы между плиткой белоснежными: грязь исчезнет навсегда

Со временем белые швы между плитками изнашиваются, опадают пылью и загрязняются. Сначала белизна понемногу исчезает, а затем швы и вовсе становятся серыми. Чтобы избежать этой проблемы, советуем воспользоваться несколькими действенными лайфхаками.

Керамическая плитка украшает пол в нашем доме, стены на кухне, ванной или туалете, пишет Bob Vila. Мы любим плитку благодаря ее прочности и выносливости, однако затирка на швах может выдавать ее старость, поэтому лучше прибегнуть к определенному реставрации, которые серые швы снова превратит в белоснежные.

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Очистка затирки

На затирке могут быть пятна и загрязнения. Особенно это касается пола, который часто подвергается грязи. Благодаря перекиси водорода и пищевой соды можно легко очистить серость. Сначала надо налить на швы перекись водорода и хорошо почистить швы щеткой, после этого насыпьте сверху пищевую соду. Через некоторое время уберите остатки соли и промойте пол водой. Этот способ восстановит утраченную белизну.

Покраска швов

Цвет затирки может устареть и потускнеть. В таком случае надо воспользоваться краской, чтобы она выглядела, как новая. Процесс нанесения краски является несложным, но трудоемким.

Замена затирки

Если же затирка уже скалывается или рассыпается, тогда ее можно удалить и заменить новой. Однако самостоятельно заменить затирку будет сложно, поэтому лучше обратиться к специалисту, который все сделает так, как надо.

После очистки, покраски или замены затирки, используйте герметик, чтобы защитить ее в будущем. Герметики помогают избежать пятен на ней и защищают от влаги и плесени.