Главной причиной сырости на стенах и поверхностях является плесень, говорится в "Территории советов". Именно поэтому от нее прежде всего надо избавиться. Появление плесени вызывает повышенная влажность. Поэтому надо поставить в комнате осушитель воздуха и позаботиться о вентиляции в помещении, чтобы влага быстро выходила.

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Именно влага создает микроклимат для плесневых грибков. Чаще всего они появляются в ванной или стенах возле окон. Размножению спор способствует застой воздуха. Чтобы побороть плесень на стенах, надо устранить причину появления.

Уплотнитель на окнах

Проверьте в пластиковых окнах уплотнитель. Если он изношен, то его придется заменить на новый.

Регулировка окна

Иногда на окна створка может неплотно прилегать. Тогда надо вызвать мастера, который поможет наладить окно и заменить монтажную пену в откосах.

Изоляционная пленка

Влажное стекло на окнах надо вытирать несколько раз в день или приобретите изоляционную пленку.

Абсорбент для окон

Приобретите поглотители воздуха, которые надо разместить в местах повышенной влажности и менять время от времени.

Осушитель воздуха

Чтобы убрать лишнюю влагу, воспользуйтесь специальным осушителем воздуха.



От плесени со стен можно избавиться / Фото Pexels

Как избавиться от плесени на стенах

Уксус

Налейте в пульверизатор уксус и нанесите его на пораженные места в квартире.

Отбеливатель

Разбавьте отбеливатель водой и тщательно протрите раствором все пораженные участки.

Перекись водорода

Налейте жидкость в пульверизатор и распылите в тех местах, где есть плесень. Перекись хорошо действует, если наносить средство точечно с помощью губки.

Сода

В стакане воды растворите 2 чайные ложки соды и обработайте этим раствором поверхности.