Еще наши предки любили верить в различные приметы и поверья, пишет "Sante+". Убирать вечером – не лучшая идея, поскольку в нем есть больше минусов, чем плюсов.

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Почему нельзя убирать вечером

Издавна энергия солнца, которая приходит с рассветом и началом дня ассоциируется с позитивом и новым началом, но ночная пора с негативными явлениями.

Не стоит убирать поздно вечером, чтобы не навлечь на родных неприятности. Некоторые даже считают, что поздняя уборка приводит к уменьшению материальных благ.

Кроме того, вечером нельзя из дома выносить мусор, а также передавать письма или занимать кому-то деньги. Это может привести к тому, что достаток и финансы будут вас обходить.



Вечером из дома нельзя выносить мусор / Фото Pexels

С другой стороны, заметать и пылесосить в поздние сутки, когда закрыты окна, могут плохо повлиять на ваше здоровье. Также вечернюю уборку не стоит проводить из-за того, что звук пылесоса может надоедать соседям, которые вечером посвятили время отдыху после работы. Подметание вечером может привести к тому, что вы выметете из дома положительную энергию.

Лучше всего начинать уборку утром. Дневной свет поможет вам увидеть больше труднодоступных мест, которые нужно очистить в комнате или на кухне. В общем, заведите себе полезную привычку убирать утром и не переносить этот процесс аж на вечер.