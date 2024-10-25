Желтый пластик можно легко отбелить: 5 лайфхаков для каждого

Когда проходит много времени, даже белоснежные пластиковые поверхности немного желтеют и теряют свой блеск. К счастью, его можно легко вернуть благодаря нескольким простым техникам.

Пластик – это очень популярный материал, который можно точно найти в любом доме. Но со временем он становится желтым и теряет привлекательный вид. Но вернуть белье стиральной машинке, холодильнику или кондиционеру очень просто. Porady 24 подобрали несколько действенных методов, которые помогут.

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Хозяйственное мыло

Наиболее эффективным будет хозяйственное мыло в случае, если желтизна на мебели вызвана жировым налетом. Для чистки пластика вам понадобится примерно пол бруска этого средства, который следует растворить в 150 миллилитрах воды и нанести раствор на пожелтевшие части прибора на 20 минут.

После этого смойте раствор чистой водой и протрите сухой тряпкой. Использовать средство можно для чистки всех видов пластика, ведь он точно не принесет вреда материалу.



Пластик можно помыть с мылом / Фото Pexels

Лимонная кислота с хлором

Это средство очень действенное для отбеливания желтизны. Его можно использовать на тонких пластмассовых изделиях, и оно не нанесет никаких повреждений. Эта смесь может быть использована много раз, пока результат вас не удовлетворит.

Для средства вам нужно смешать одинаковое количество хлора и лимонной кислоты. Нанесите на пятна и оставьте на 30 минут, а после этого уберите остатки средства.

Сода и стиральный порошок

Пищевая сода – это средство, которое чрезвычайно часто используют для уборки. Грязные пятна и желтые разводы убрать очень легко. Для этого нужно перемешать соду и стиральный порошок, а также воду. Нанесите средство на пластмассовую вещь и оставьте на 8 часов.

Зубной порошок и мел

Это средство очень действенное, но только для пятен, которые появились относительно недавно. Для того, чтобы избавиться от пятен, нужно приготовить кашицу из двух средств. Нанесите на пластик на некоторое время, а затем смойте.

Перекись водорода

Это средство не повредит пластмассу, поэтому его можно использовать для любого вида пластика. И оно поможет избавиться и от жира, и от желтизны, появляющейся со временем.