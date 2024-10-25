Жовтий пластик можна легко відбілити: 5 лайфхаків для кожного

Коли проходить багато часу, навіть білосніжні пластикові поверхні трохи жовтішають та втрачають свій блиск. На щастя, його можна легко повернути завдяки кільком простим технікам.

Пластик – це дуже популярний матеріал, який можна точно знайти у будь-якій домівці. Та з часом він стає жовтим і втрачає привабливий вигляд. Але повернути білизну пральній машинці, холодильнику чи кондиціонеру дуже просто. Поради 24 підібрали кілька дієвих методів, які допоможуть.

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Господарське мило

Найбільш ефективним буде господарське мило у випадку, якщо жовтизна на меблях викликана жировим нальотом. Для чищення пластику вам знадобиться приблизно пів бруска цього засобу, який варто розчинити у 150 мілілітрах води та нанести розчин на пожовтілі частини приладу на 20 хвилин.

Після цього змийте розчин чистою водою та протріть сухою ганчіркою. Використовувати засіб можна для чищення усіх видів пластику, адже він точно не принесе шкоди матеріалу.



Пластик можна помити з милом / Фото Pexels

Лимонна кислота з хлором

Цей засіб дуже дієвий для відбілювання жовтизни. Його можна використовувати на тонких пластмасових виробах, і він не нанесе жодних пошкоджень. Ця суміш може бути використана багато разів, аж поки результат вас не вдовольнить.

Для засобу вам потрібно змішати однакову кількість хлору та лимонної кислоти. Нанесіть на плями та залиште на 30 хвилин, а після цього приберіть залишки засобу.

Сода та пральний порошок

Харчова сода – це засіб, який надзвичайно часто використовують для прибирання. Брудні плями та жовті розводи прибрати дуже легко. Для цього потрібно перемішати соду та пральний порошок, а також воду. Нанесіть засіб на пластмасову річ та залиште на 8 годин.

Зубний порошок та крейда

Цей засіб дуже дієвий, але тільки для плям, які з'явилися відносно нещодавно. Для того, щоб позбутися плям, потрібно приготувати кашку з двох засобів. Нанесіть на пластик на деякий час, а потім змийте.

Перекис водню

Цей засіб не пошкодить пластмасу, тож його можна використовувати для будь-якого виду пластику. І він допоможе позбутися і від жиру, і від жовтизни, що з'являється з часом.