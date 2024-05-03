Как отбелить грязные швы между плиткой в ванной: простые способы от них избавиться

На швах между плитами в ванной комнате со временем могут появляться пятна, поэтому важно знать один секрет, который отбьет все буквально за несколько минут.

Если тщательно не чистить и не ухаживать за швами между плитами, то они могут не только загрязниться, но и почернеть от плесени. А еще средства для мытья тела и волос могут накопиться на стенках плитки и сделать раствор непривлекательным.

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Эксперт по уборке Керри Хейла рассказала, что заплесневелые швы можно легко и просто отчистить. Вам понадобится только пищевая сода и перекись водорода. Как известно, сода является естественным абразивом, поэтому справляется со стойкими пятнами без повреждений.



От грязных швов на плитке можно избавиться / Фото Pexels

Перекись водорода также имеет отбеливающие свойства. Вместе с пищевой содой она эффективно убивает плесень. Просто смешайте пищевую соду с перекисью водорода до образования кашицы. Тогда эту густую пенку с помощью старой зубной щетки надо нанести на швы между плитками. Оставьте на 5 минут, а потом потрите это место жесткой щеткой.

Чтобы швы между плитками не чернели и не становились грязными, вытирайте чистой тряпкой плитку после каждого приема душа. Также не забывайте включать вытяжной вентилятор, который высушивает ванную комнату. Максимально сухая среда поможет предотвратить возникновение плесени.