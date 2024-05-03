Як відбілити брудні шви між плиткою у ванній: прості способи їх позбутися

На швах між плитами у ванній кімнаті з часом можуть з’являтися плями, тому важливо знати один секрет, який відбілить все буквально за кілька хвилин.

Якщо ретельно не чистити та не доглядати за швами між плитами, то вони можуть не лише забруднитися, але й почорніти від цвілі. А ще засоби для миття тіла та волосся можуть накопичитися на стінках плитки та зробити розчин непривабливим.

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Експертка з прибирання Керрі Хейла розповіла, що заплісняві шви можна легко й просто відчистити. Вам знадобиться лише харчова сода та перекис водню. Як відомо, сода є природним абразивом, тож справляється зі стійкими плямами без пошкоджень.



Брудних швів на плитці можна позбутися / Фото Pexels

Перекис водню також має відбілюючі властивості. Разом з харчовою содою він ефективно вбиває цвіль. Просто змішайте харчову соду з перекисом водню до утворення кашки. Тоді цю густу пінку за допомогою старої зубної щітки треба нанести на шви між плитками. Залишіть на 5 хвилин, а тоді потріть це місце жорсткою щіткою.

Щоб шви між плитками не чорніли та не ставали брудними, витирайте чистою ганчіркою плитку після кожного прийому душу. Також не забувайте вмикати витяжний вентилятор, який висушує ванну кімнату. Максимально сухе середовище допоможе запобігти винекненню цвілі.