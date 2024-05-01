Азот сприяє зеленому росту і рясному цвітінню, фосфор стимулює кореневий розвиток, а калій зміцнює структуру рослин, пишуть Поради 24.

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Загалом ці мікроелементи допомагають садовим та овочевим культурам зміцніти в процесі зростання та реанімувати ґрунт. Кавову гущу можна просто висипати на грядку чи клумбу, а вона самостійно вбереться. Та перед чим її треба висушити в духовці чи просто на папері. Якщо впустити цей момент, то на корінцях рослин може з’явитися цвіль та грибок.

Важливо лише, щоб шар гущі не був дуже щільним, оскільки це створить певну "пробку" та перекриє доступ повітря до ґрунту. Також можете змішувати гущу з водою та поливати нею рослини.



Кавовою гущею можна удобрювати рослини / Фото Pexels

Що можна удобрювати кавовою гущею

Помідори;

Огірки;

Картопля;

Перець болгарський;

Редис;

Цибуля ріпчаста;

Зелень – усі види;

Полуниця;

Гортензія;

Бегонія;

Азалія;

Камелія.

Однак зверніть увагу, що погано кавову гущу сприймають троянди, сукуленти та кактуси, тому нею краще їх не підживлювати. Що цікаво, кавова гуща здатна відлякати шкідників: мух, мурах та равликів, з якими часто борються дачники на грядках.

Дачники радять використовувати кавову гущу під час посадки чи пересаджування кімнатних рослин. Просто змішайте кілька столових ложок кавової макухи з ґрунтом. Таке добриво сприятиме кращому росту та цвітінню вазонів.