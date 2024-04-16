Как почистить очень грязную ванну, чтобы не испортить ее: вот 3 лучших способа

Конечно, неприятно иметь дело с ванной, которая пожелтела от известкового налета. Но иногда избавиться от него совсем непросто. И здесь очень важно не повредить эмаль.

Конечно, все владельцы белой ванны мечтают о том, чтобы она как можно дольше именно такой и оставалась. Но через некоторое время после использования она может потерять свой первоначальный вид, а на поверхности появляется неприятный налет.

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Но если вы ищете способ снова отбелить свою ванну в домашних условиях, вам стоит сначала учесть, какой именно у вас вид ванной. Учитывайте то, что чугунные эмалированные ванны нельзя тереть с помощью жестких мочалок, ведь от этого на них могут появиться неприятные царапины. Также на таких ваннах нельзя использовать и агрессивные средства для очистки.

Кстати, жесткие губки не подойдут и в случае, если у вас дома стоит эмалированная стальная ванна, ведь от этого на ней также могут появиться царапины. В таком случае вам также нужно следить и за тем, чтобы не включать слишком горячую воду, ведь даже это может повлиять на вашу эмаль.

Но есть три естественных способа, которые помогут справиться с проблемой желтизны.

Как отчистить застарелый налет от ванной

Уксус и сода

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Прежде всего, вам нужно смешать пол стакана пищевой соды и пол стакана воды, а также добавить туда четверть стакана уксуса. Если же вы имеете акриловую ванну, то уксус лучше заменить лимонным соком.

Раствор нужно нанести на ванну и оставить на некоторое время, чтобы загрязнения хорошо отмокли. После этого просто потрите поверхность губкой и смойте средство водой.

Сода и сок лимона

Такой способ подходит, если вы готовы очищать свою ванну в два этапа. Сначала вам нужно сделать пасту из соды и воды, а затем нанести смесь на ванну и ненадолго оставить. После этого смешайте в равных пропорциях воду и лимонную кислоту. Нанесите раствор поверх пасты из соды и потрите губку. В конце нужно смыть оба средства водой.

Сухой отбеливатель

Если вы хотите отчистить ванну от сухого налета, вам нужно развести сухой отбеливатель с водой в пропорции 1:1. У вас должна получиться густая смесь, чтобы ее консистенция напоминала сметану. Натрите ею ванну и дайте подсохнуть, а после этого можете смыть водой.

И учитывайте, что если в отбеливателе содержится хлор, он может разрушать эмаль, поэтому лучше избегать таких средств. А для акриловых ванн они не подходят вообще.