Чтобы огурцы хорошо проросли, им нужна комфортная температура. Они являются теплолюбивыми, поэтому лучшая температура для их роста – это +14°C – +30°C.

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Когда сеять огурцы

Лучше всего сеять огурцы в конце апреля и в начале мая. Именно в это время температура уже является стабильной и восприимчивой для посева овощей. Вы должны понимать, что для того, чтобы огурец пророс – почва должна прогреться до 10°C – 12°C тепла.

Если температура будет ниже, то растение погибнет или будет расти очень долго – до 20 дней.

Если температура уже более 20°C тепла, то семена появятся через 14 дней, при +25°C через 10 – 12 дней, а при +30°C через 7 – 10 дней.



Сеять огурцы надо в апреле – мае / Фото Pexels

Как посеять огурцы в открытый грунт

Выберите для посева тот участок, на котором огурцы будут расти на солнце и в защищенном от холодных ветров месте.

Огурцы можете сажать на той грядке, где предварительно росла капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь. Почва должна быть плодородной, поэтому перед посадкой добавьте перегной или компост (на 1 квадратный метр два ведра).

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

После того, как подготовите почву, можете начинать посев. Для этого надо в бороздки глубиной 2 – 4 сантиметра на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Борозды увлажните и заполните семенами с расстоянием 5 – 10 сантиметров.

После этого присыпьте семена почвой и полейте участок. После посадки вдоль грядки установите опоры, чтобы легче было собирать урожай.