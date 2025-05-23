Чем почистить матрас от пятен: не понадобится никакая химия

Время от времени матрас нужно очищать, поскольку на нем за несколько месяцев накапливаются пятна и плохой запах. Кроме того, матрас является рассадником бактерий, поэтому даже профилактическая стирка является обязательной.

Иногда пятна на матрасе бывают настолько грязными, что кажется, спасти его может только химчистка, однако это далеко не так, пишет 24 Канал. Отчистить матрас можно легко благодаря домашним средствам. Даже сложные застарелые пятна могут легко убрать обычные ингредиенты, как найдутся у каждого на кухне.

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Перекись водорода и сода

Сочетание соды и перекиси водорода – это отличный способ удалить те пятна, которые очень сильно въелись в матрас. Перекись хорошо удаляет все биологические выделения, которые накапливаются на матрасе, а сода это действие усиливает. Когда смешивается перекись с содой, то это приводит к химической реакции, которая хорошо выводит пятно.

Перекись нужно нанести на ватный спонжик и потереть им грязный участок, а потом сверху засыпать содой. Оставьте средство подействовать на 15 минут, а потом хорошо потрите щеткой, чтобы все отчистить.



Пятна с матраса можно легко вывести / Фото Pexels

Лимон

Лимонная кислота, содержащаяся в соке лимона, способна прекрасно очистить желтые пятна. Сок нужно выжать на пятно, а через несколько минут протереть все щеткой, смоченную в горячей мыльной воде.

Уксус

Для создания домашнего средства на основе уксуса, вам также понадобится сода и жидкое мыло. Чайную ложку жидкого мыла надо смешать со 100 миллиграммами уксуса. Далее к этим жидкостям надо добавить 300 миллиграммов воды и чайную ложку соды. Все хорошо перемешайте и перелейте в пульверизатор. Средство нанесите на пятно и потрите щеткой. При необходимости, это можно повторить несколько раз.

Кстати, ранее мы делились простым способом отстирать пятно от кофе.

Средство для мытья посуды

Специальная жидкость для мытья посуды способна отмыть жир не только с тарелок и кастрюль, но и с ткани. Смочите пятно водой, а потом сверху налейте средство для мытья посуды так, чтобы образовалась пена. Все оставьте на несколько минут, а потом почистите губкой или щеткой.