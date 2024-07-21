Пригоревшую кастрюлю можно спасти: 3 самых действенных способа

У каждой хозяйки бывало хотя бы раз такое, что кастрюля пригорала к огню. Отчистить порой такие кастрюли не так уж и легко, но возможно, если знать несколько лайфхаков.

Пригоревшая кастрюля – не приговор. Если не справляется отчистить ее с помощью жидкости для мытья посуды, попробуйте реанимировать ее содой, солью или уксусом.

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Как очистить кастрюлю содой

Если кастрюля пригорела – прокипятите ее в растворе соды. Просто насыпьте на дно обычную пищевую соду и залейте водой. Дайте раствору настояться час, а затем прокипятите на огне 10 минут. После этого емкость надо промыть под проточной водой.

Как очистить кастрюлю уксусом

С пригорелостью хорошо справится уксус или лимонная кислота. Залейте пригоревшее место уксусом и оставьте на 2 часа. После этого очистите кастрюлю с помощью проволоки. Уксус поможет избавиться не только от пригара, но и удалит черные пятна.

Как очистить кастрюлю солью

Соль помогает отмыть пригорелость с алюминиевой кастрюли или нержавеющей стали. Заполните емкость водой и добавьте полстакана соли. Через 20 минут остатки пригорелости с пищей смойте водой и хорошо протрите губкой.

Обратите внимание, что соль можно использовать только при очистке кастрюль с эмалью. Металлическими щетками очищать не стоит, потому что на поверхности останутся царапины.

Как очистить кастрюлю с керамическим покрытием

Такие кастрюли надо чистить очень деликатно. Сначала смочите кастрюлю в теплой воде добавляя моющее средство. Оставьте раствор на несколько часов, а тогда протрите пригоревшее место губкой.

Тефлоновую кастрюлю отчистите раствором уксуса и соды. Просто на проблемные места налейте уксус, а сверху засыпьте содой. Оставьте раствор на 30 минут, а затем смойте.