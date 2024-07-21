Пригорілу каструлю можна врятувати: 3 найдієвіші способи

У кожної господині бувало хоча б раз таке, що каструля пригорала до вогню. Відчистити часом такі каструлі не так вже й легко, але можливо, якщо знати кілька лайфхаків.

Пригоріла каструля – не вирок. Якщо не справляється відчистити її за допомогою рідини для миття посуду, спробуйте реанімувати її содою, сіллю чи оцтом.

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Як очистити каструлю содою

Якщо каструля пригоріла – прокип’ятіть її в розчині соди. Просто насипте на дно звичайну харчову соду та залийте водою. Дайте розчину настоятися годину, а потім прокип’ятіть на вогні 10 хвилин. Після цього ємність треба промити під проточною водою.

Як очистити каструлю оцтом

З пригорілістю добре впорається оцет або лимонна кислота. Залийте пригоріле місце оцтом та залишіть на 2 години. Після цього очистіть каструлю за допомогою дротика. Оцет допоможе позбутися не лише пригару, але й видалить чорні плями.

Як очистити каструлю сіллю

Сіль допомагає відмити пригорілість з алюмінієвої каструлі чи нержавіючої сталі. Заповніть ємність водою та додайте пів склянки солі. Через 20 хвилин залишки пригорілості з їжею змийте водою та добре протріть губкою.

Зверніть увагу, що сіль можна використовувати лише при очищенні каструль з емаллю. Металевими щітками очищати не варто, бо на поверхні залишаться подряпини.

Як очистити каструлю з керамічним покриттям

Такі каструлі треба чистити дуже делікатно. Спочатку змочіть каструлю в теплій воді додаючи миючий засіб. Залишіть розчин на кілька годин, а тоді протріть пригоріле місце губкою.

Тефлонову каструлю відчистіть розчином оцту та соди. Просто на проблемні місця налийте оцет, а зверху засипте содою. Залишіть розчин на 30 хвилин, а потім змийте.