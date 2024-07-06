Для того, щоб розібратися із надокучливим жиром на сковорідках, вам зовсім необов'язково витрачати багато грошей на дорогі засоби для чищення. Можна обійтися підручними методами та продуктами, які вже є у вас вдома.

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Як відмити жир зі сковорідок

Засіб для чищення жиру, виявляється, може бути не тільки дешевим, але й екологічним. І для цієї формули використовуються звичайні побутові інгредієнти, які вже не раз довели свою дієвість.

Щоб зробити такий засіб, вам потрібно змішати у мисці рівні частини бікарбонату соди та оцту. Інгредієнти почнуть шипіти та пузиритися під час змішування, а це є показником початку хімічної реакції. І якщо ви додасте всього кілька столових ложок лимонного соку та чайну ложку кастильської олії, це підвищить ефективність суміші. Окрім того, вона залишатиме на вашому посуді приємний і чистий запах.



Жир легко відчистити / Фото Pexels

Домашню пасту можна наносити прямо на жирні каструлі та сковорідки, а також і на таці. Залишайте засіб на посуді приблизно на 3 хвилини, а після цього стирайте – і ви помітите, що поверхня стає чистою та блискучою.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Попри те, що засіб дуже простий у приготуванні, він може дати неймовірні результати, а також є надзвичайно вигідним економічно. До речі, вам необов'язково виготовляти цей засіб тільки на один раз: ви можете зробити відразу партію суміші, якої вистачить на багато сковорідок і каструль.