Чем отмыть резинку в стиральной машинке: вы будете поражены эффективностью

Любая техника нуждается в уходе, чтобы она смогла качественно и хорошо функционировать. Часто под резинкой в стиральной машинке собирается очень много грязи. Если его не отчистить, то впоследствии там может образоваться плесень, а стиральная машина во время работы будет выделять горелый и резких плохой запах.

В резиновую манжету часто попадает мелкая грязь, поэтому надо тщательно очищать ее, говорится в программе "Все будет хорошо". После стирки манжету стоит протирать тряпкой, чтобы на ней не образовалась плесень. Помните, что после каждой стирки дверцы машинки должны быть приоткрытыми, чтобы она смогла просохнуть внутри.

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Если же к резиновой манжете вы почти никогда не смотрели, тогда вам придется хорошенько ее промыть, чтобы вывести всю грязь и вот какими способами это можно сделать.

Сода и уксус

Внутрь манжеты надо насыпать столовую ложку соды и залить ее небольшим количеством уксуса. Чтобы дополнительно очистить всю стиральную машину, бросьте внутрь барабана две половины лимона, выдавив на каждую из половин небольшое количество зубной пасты. Тогда закройте дверь и включите стирку без одежды.

Средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды нанесите на чистую тряпку и потрите манжету, удалив все загрязнения, которые на ней накопились. Также средство можно налить в манжету и подождать, чтобы все отмокло. После этого надо включить самую длинную программу стирки и включить высокую температуру и запустить цикл без одежды внутри.



Резиновую манжету можно легко отчистить / Фото Pexels

Белье

Если же на манжете есть плесень, то ее надо удалить с помощью белья. Тряпкой надо нанести белье на манжеты и дать жидкости подействовать где-то час. Далее надо включить самую длинную программу стирки при высокой температуре без одежды.

Эти методы направлены на то, чтобы включать стиральную машину и запускать цикл стирки без вещей. Впрочем резиновые манжеты можно почистить самостоятельно. Вам придется лишь слегка ее отделить и старой зубной щеткой или тряпкой удалить загрязнения.