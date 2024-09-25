Чим відмити гумку в пральній машинці: ви будете вражені ефективністю

Будь-яка техніка потребує догляду, щоб вона змогла якісно та добре функціонувати. Часто під гумкою у пральній машинці збирається дуже багато бруду. Якщо його не відчистити, то згодом там може утворитися пліснява, а пральна машина під час роботи буде виділяти горілий та різких поганий запах.

У гумову манжету часто потрапляє дрібний бруд, тому треба ретельно очищати її, йдеться у програмі "Все буде добре". Після прання манжета варто протирати ганчіркою, щоб на ній не утворилася цвіль. Пам’ятайте, що після кожного прання дверцята машинки мають бути прочиненими, щоб вона змогла просохнути всередині.

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Якщо ж до гумової манжети ви майже ніколи не дивилися, тоді вам доведеться добряче її промити, щоб вивести увесь бруд і ось якими способами це можна зробити.

Сода та оцет

Всередину манжети треба насипати столову ложку соди та залити її невеличкою кількістю оцту. Щоб додатково очистити всю пральну машину, вкиньте всередину барабана дві половини лимона, видавивши на кожну з половин невелику кількість зубної пасти. Тоді закрийте двері та увімкніть прання без одягу.

Засіб для миття посуду

Засіб для миття посуду нанесіть на чисту ганчірку та потріть манжету, видаливши всі забруднення, які на ній накопичилися. Також засіб можна налити в манжету та зачекати, аби все відмокло. Після цього треба увімкнути найдовшу програму прання та увімкнути високу температуру й запустити цикл без одягу всередині.



Гумову манжету можна легко відчистити / Фото Pexels

Білизна

Якщо ж на манжеті є цвіль, то її треба видалити за допомогою білизни. Ганчіркою треба нанести білизну на манжети та дати рідині подіяти десь годину. Далі треба увімкнути найдовшу програму прання при високій температурі без одягу.

Ці методи спрямовані на те, аби вмикати пральну машину й запускати цикл прання без речей. Втім гумові манжети можна почистити самостійно. Вам доведеться лише легенько її відділити та старою зубною щіткою або ганчіркою видалити забруднення.