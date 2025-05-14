Следы скотча исчезнут с окон бесследно: 5 элементарных способов

Скотч может оставлять после себя немало следов, которые отмыть очень трудно – особенно с пластиковых рам, зеркал и стекла. Но избавиться от грязных пятен все же возможно – и для этого нужно использовать соответствующие средства.

Для того, чтобы отчистить окна до блеска, вам совсем необязательно бежать в хозяйственный магазин и тратить немало денег на дорогие средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rama. В частности, у вас дома уже точно есть несколько средств, которые пригодятся в такой ситуации.

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Используйте разбавитель

Самый популярный способ удаления следов от скотча с окон – это использование разбавителя. Но этот способ не подходит для ламинированных окон, а только для стеклопакета. Используйте ацетон для снятия лака, или изопропиловый спирт или даже нафталин – все эти средства идеально подходят для того, чтобы очистить окна от грязи. Нанесите вещество на следы скотча и равномерно распределите по поверхности.

После этого дайте средству 10 минут, чтобы подействовать, а потом протрите поверхность окна мягкой влажной тканью или губкой – нежелательных пятен вы уже не увидите.

Масло

Такой способ поможет убрать следы скотча и при этом не повредить даже ламинированные изделия. Нужно взять мягкую тряпку и пропитать ее маслом или даже обычным жиром. Тщательно нанесите ее на след от скотча, постепенно втирая в участок.

Оставьте постоять еще на 15 минут, а потом осторожно протрите окно сухой тряпкой.

Уксус

Это – средство, что найдется в каждом доме, и он будет чрезвычайно эффективным для удаления любых следов от скотча на окнах. Для этого нужно смешать уксус с водой в соотношении 1:1, тщательно нанести раствор тряпкой на следы от скотча и дать ему впитаться в течение 5 минут. После этого тщательно отмойте следы сухой или влажной тряпкой.

Если следы все еще не исчезли, тогда процедуру нужно повторить снова.

Зубная паста

Зубная паста имеет в составе вещества, что могут помочь в оттирании следов скотча с окон, поэтому можно использовать ее для этого. Нужно нанести небольшой слой зубной пасты на место, где остались пятна, а потом оставить на 10 – 15 минут.

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Окна можно почистить зубной пастой / Фото Pexels

После этого сотрите следы пасты сухой тряпкой.

Специальные средства

В хозяйственных магазинах вы можете найти множество специализированных средств, которые помогут убрать скотч с окон. Они будут, вероятно, наиболее эффективным и простым методом распрощаться с загрязнениями.

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