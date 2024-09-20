Как почистить желтую полосу на унитазе: это проще, чем вы думали

Иногда даже после качественной уборки на унитазе остается эта неприятная желтая полоса от воды, которая портит весь вид туалета. К счастью, от нее можно легко избавиться.

Некоторые люди считают, что если уж желтая полоса появилась, тогда избавиться от нее уже просто невозможно. Впрочем, это не так – и вам даже не придется покупать дорогие моющие средства для того, чтобы достичь нужного эффекта, передает "Главред".

Интересно Зачем закапывать в землю спелые помидоры: ответ удивит и опытных дачников

Используйте моющее средство

На самом деле избавиться от желтой полосы можно очень просто – и вам не нужно тратить ни деньги, ни много своего ценного времени. Прежде всего, нужно почистить все сиденье унитаза с помощью обычной воды. После этого нанесите моющий раствор на унитаз и дайте ему постоять примерно полчаса.

После этого вам нужно взять жесткую щетку и потереть пятна. Но не спешите сливать воду: после трения оставьте средство еще на 10 минут, и только после этого сливайте оставшуюся воду.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Раствор уксуса

Вам нужно смешать равные части белого уксуса и воды. После этого раствор нанесите на загрязненные участки с помощью губки или ткани. Вам придется немного подождать, чтобы раствор подействовал на полную силу, а после этого просто смойте воду.



Туалет можно легко почистить / Фото Pexels

Паста из пищевой соды

Смешайте равные части обычной соды и воды и возьмите мягкую щетку. С помощью нее осторожно протрите все пятна и смойте остатки водой. Также вы можете использовать раствор отбеливателя или перекись водорода – оба эти средства будут чрезвычайно действенными.