Як почистити жовту смугу на унітазі: це простіше, ніж ви думали

Іноді навіть після якісного прибирання та унітазі залишається ця неприємна жовта смуга від води, яка псує весь вигляд туалету. На щастя, її можна легко позбутися.

Деякі люди вважають, що якщо вже жовта смуга з'явилася, тоді позбутися її вже просто неможливо. Втім, це не так – і вам навіть не доведеться купувати дорогі мийні засоби для того, щоб досягти потрібного ефекту.

Цікаво Навіщо закопувати в землю стиглі помідори: відповідь здивує і досвідчених дачників

Використайте мийний засіб

Насправді позбутися жовтої смуги можна дуже просто – і вам не потрібно витрачати ані гроші, ані багато свого цінного часу. Перш за все, потрібно почистити все сидіння унітаза за допомогою звичайної води. Після цього нанесіть мийний розчин на унітаз та дайте йому постояти приблизно пів години.

Після цього вам потрібно взяти жорстку щітку та потерти плями. Та не поспішайте зливати воду: після тертя залиште засіб ще на 10 хвилин, і тільки після цього зливайте решту води.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Розчин оцту

Вам потрібно змішати рівні частини білого оцту та води. Після цього розчин нанесіть на забруднені ділянки за допомогою губки чи тканини. Вам доведеться трохи почекати, аби розчин подіяв на повну силу, а після цього просто змийте воду.



Туалет можна легко почистити / Фото Pexels

Паста з харчової соди.

Змішайте рівні частини звичайної соди та води і візьміть м'яку щітку. За допомогою неї обережно протріть усі плями та змийте залишки водою. Також ви можете використати розчин відбілювача або ж перекис водню – обидва ці засоби будуть надзвичайно дієвими.