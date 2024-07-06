Жир исчезнет за считанные минуты: это средство сделает сковородки снова блестящими

Жир – это очень распространенная проблема, особенно, когда речь идет о сковородках и кастрюлях. И даже если кажется, что идеальную чистоту поддержать невозможно, одно простое средство может помочь.

Для того, чтобы разобраться с надоедливым жиром на сковородках, вам совсем необязательно тратить много денег на дорогие чистящие средства. Можно обойтись подручными методами и продуктами, которые уже есть у вас дома.

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Как отмыть жир со сковородок

Средство для чистки жира, оказывается, может быть не только дешевым, но и экологичным. И для этой формулы используются обычные бытовые ингредиенты, которые уже не раз доказали свою действенность.

Чтобы сделать такое средство, вам нужно смешать в миске равные части бикарбоната соды и уксуса. Ингредиенты начнут шипеть и пузыриться во время смешивания, а это является показателем начала химической реакции. И если вы добавите всего несколько столовых ложек лимонного сока и чайную ложку кастильского масла, это повысит эффективность смеси. Кроме того, она будет оставлять на вашей посуде приятный и чистый запах.



Жир легко отчистить / Фото Pexels

Домашнюю пасту можно наносить прямо на жирные кастрюли и сковородки, а также и на подносы. Оставляйте средство на посуде примерно на 3 минуты, а после этого стирайте – и вы заметите, что поверхность становится чистой и блестящей.

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Несмотря на то, что средство очень простой в приготовлении, он может дать невероятные результаты, а также чрезвычайно выгодным экономически. Кстати, вам необязательно изготавливать это средство только на один раз: вы можете сделать сразу партию смеси, которой хватит на много сковородок и кастрюль.