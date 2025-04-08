Отклеить жвачку с одежды проще, чем вы думали: узнайте секрет

Иногда бывают такие неприятные ситуации, когда жевательная резинка прилипает к брюкам или джинсам. Некоторые попытки могут ни к чему не привести, поскольку повредится или ткань, или пятно станет еще больше. Для того, чтобы аккуратно вывести жевательную резинку из брюк, нужно знать определенные секреты.

Обычная стирка не поможет вывести жвачку, пишет 24 Канал. Для того, чтобы без проблем убрать липкое содержимое с ткани, стоит воспользоваться одним из народных методов.

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Если вещь дорогая, то ее стоит сразу отдать в химчистку, где вещь обработают специальной жидкостью. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и народными средствами.

Средство для мытья посуды

Благодаря ему удастся легко расщепить жирные пятна и быстро удалить жвачку с одежды. Несколько капель нанесите на жевательную резинку и потрите липкую массу старой зубной щеткой в течение минуты, а потом соскребите жвачку ножом. Далее одежду нужно постирать в стиральной машинке.

Замораживание

Под воздействием низких температур сладкая жвачка теряет клейкие свойства и легко отходит от ткани. Заверните вещь, к которой прилипла жвачка в целлофановый пакет и положите в холодильник на 2 часа, а после указанного времени жвачку нужно легко отодрать ножом.

Обработка льдом

Жевательную резинку можно отчистить кусочком льда. Если места в морозилке нет, тогда нужно вытащить лед и положить на жвачку. Оставить на некоторое время, а потом забрать. Резинка подмерзнет и легко снимется с любой ткани.

Как отчистить жвачку льдом: смотрите видео

Уксус

Вскипятите 100 миллиграммов уксуса, а потом жидкость нанесите на жвачку и потрите жесткой стороной. Делать такую манипуляцию нужно до тех пор, пока жвачка не отстанет от ткани. Чтобы избежать резкого запаха, постирайте одежду с ополаскивателем.

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Утюг

Положите на жвачку, которая приклеилась к одежде – картон или маленький лоскуток ткани. Далее эту часть надо погладить и дождаться, когда резинка приклеится к картону или к лоскутку ткани.