Відклеїти жуйку з одягу простіше, ніж ви думали: дізнайтеся секрет

Часом бувають такі неприємні ситуації, коли жувальна гумка прилипає до штанів чи джинсів. Деякі спроби можуть ні до чого не призвести, оскільки пошкодиться або тканина, або пляма стане ще більшою. Для того, щоб акуратно вивести жувальну гумку зі штанів, потрібно знати певні секрети.

Звичайне прання не допоможе вивести жуйку, пише 24 Канал. Для того, щоб без проблем прибрати липкий вміст з тканини, варто скористатися одним із народних методів.

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Якщо річ дорога, то її варто одразу віддати у хімчистку, де річ оброблять спеціальною рідиною. Якщо такої можливості немає, то можна скористатися й народними засобами.

Засіб для миття посуду

Завдяки ньому вдасться легко розщепити жирні плями й швидко видалити жуйку з одягу. Кілька крапель нанесіть на жувальну гумку й потріть липку масу старою зубною щіткою впродовж хвилини, а тоді зішкребіть жуйку ножем. Далі одяг потрібно випрати у пральній машинці.

Заморожування

Під впливом низьких температур солодка жуйка втрачає клейкі властивості та легко відходить від тканини. Загорніть річ, до якої прилипла жуйка в целофановий пакет й покладіть в холодильник на 2 години, а після зазначного часу жуйку потрібно легко віддерти ножем.

Обробка льодом

Жувальну гумку можна відчистити шматочком льоду. Якщо місця у морозилці немає, тоді потрібно витягнути лід й покласти на жуйку. Залишити на деякий час, а тоді забрати. Гумка підмерзне й легко зніметься з будь-якої тканини.

Як відчистити жуйку льодом: дивіться відео

Оцет

Закип’ятіть 100 міліграмів оцту, а тоді рідину нанесіть на жуйку й потріть жорсткою стороною. Робити таку маніпуляцію потрібно до того часу, поки жуйка не відстане від тканини. Щоб уникнути різкого запаху, виперіть одяг з ополіскувачем.

Цікаво! У Сінгапурі з 1992 року діє заборона на жувальну гумку. У чому причина дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.

Праска

Покладіть на жуйку, яка приклеїлась до одягу – картон чи маленький клаптик тканини. Далі цю частину треба попрасувати й дочекатися, коли гумка приклеїться до картону чи до клаптика тканини.