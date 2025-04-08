Предки вірили, що з подушками пов'язана енергетика людини, яка на них спить, повідомляє 24 Канал. Тож цих предметів стосувалися деякі забобони та прикмети.

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Не можна спати на двох подушках

Існувала прикмета, що якщо неодружена людина спатиме на двох подушках відразу, вона накличе на себе самотність. А ось якщо спатиме так заміжня жінка – тоді приверне до своєї оселі хвороби. Натомість спати на двох подушках одруженому чоловікові заборонялося з іншої причини: начебто так можна привернути у життя непередбачувані фінансові витрати.

Не можна сидіти на подушці

Пращури вірили, що не можна зі зневагою ставитися до місця, де ви спите. І начебто якщо сидіти на подушці, можна легко втратити здоров'я та удачу. Окрім того, ліжко потрібно було обов'язково заправляти з самого ранку та ніколи не сідати на незаправлену ковдру чи подушку – це вважалося за справжню образу спального місця.



Сидіти на подушці не можна / Фото Pexels

А ось сидіти на подушці дозволялося тільки молодятам на весіллі.

Не можна класти подушку на стіл

Предки ніколи не клали подушку на обідній стіл – а причина полягала в тому, що іноді стіл використовували для розміщення труни небіжчика.

І через це вірили, що якщо покласти подушку на стіл, це начебто може привернути у дім смерть близьких людей та негаразди.

До речі, раніше ми розповідали, як часто потрібно прати подушку. Насправді більшість людей робить це недостатньо часто.

Не можна дарувати подушку

Здавалося б, якісна та гарна подушка може стати продуманим та доречним подарунком, а втім, езотерики попереджають, що не варто робити такий подарунок. Виявляється, він начебто може принести неприємності та хвороби людині, якій ви її даруєте.

З цієї ж причини не радять і приймати такий подарунок.