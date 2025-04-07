Звісно, більшість людей знають, що постільну білизну потрібно замінювати кожного тижня, чи принаймні раз на два тижні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та чи знаєте ви, що подушки прати не менш важливо?

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Наскільки часто потрібно прати подушки?

Деяким людям може здаватися, що прання подушок – це зовсім необов'язкове завдання, адже вони постійно закриті наволочками. Ось тільки насправді вони все ще поглинають жир, пил та піт.

Саме через це фахівці радять прати подушки кожні 3 – 6 місяців. На цей час вони можуть ще не виглядати брудними, та вам точно не варто чекати появи жирних плям на тканині, аби освіжити свою подушку. А якщо ви маєте алергію чи схильні до спітніння вночі, тоді прати подушки варто навіть частіше – кожні 2 – 3 місяців.

До речі, раніше ми вже розповідали, наскільки часто потрібно прати постільну білизну.

А дитячі подушки потрібно прати навіть частіше – кожні 1 – 2 місяці, адже вони можуть накопичувати навіть більше бруду чи алергенів. Натомість якщо ви маєте вдома чимало декоративних подушок, прати їх дуже часто необов'язково. Якщо на них не сплять ваші домашні улюбленці, а ви самі не схильні на них дрімати, тоді буде достатньо прання раз на рік.



Подушки потрібно досить часто прати / Фото Pexels

Як зрозуміти, що пора випрати подушку

Якщо ви не можете пригадати, коли ви востаннє прали подушку, тоді це, ймовірно, сигнал, що настав час взятися за це завдання. Хоча, звісно, є й кілька інших ознак, що можуть підказати, що настав час для прання.

Перш за все, радять звернути увагу на запах – якщо він несвіжий чи кислуватий, подушку потрібно випрати. Також ваша подушка може здаватися плоскою, або ж викликати напади чхання, коли ви лягаєте спати – це ще один симптом, що вона потребує прання.

Жовті та інші плями – це ще одна ознака того, що настав час прати подушку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Як прати подушки у пральній машині

Зазвичай подушки можна парти у делікатному режимі із теплою водою та м'яким мийним засобом. Та перед тим, як починати будь-яке очищення, варто уважно вивчити етикетку на подушці та розібратися, як її прати. Наприклад, пухові та пір'яні наповнювачі потребують особливого підходу – додаткового полоскання чи сушіння на низькій температурі із спеціальними кульками, аби розпушити наповнювач.

До того ж не всі подушки можна прати взагалі! І якщо у вас немає можливості випрати подушку, або ж вашу подушку не можна прати, ви можете залишити їх на вулиці на сонці. Провітрювання ваших подушок навіть протягом кількох годин може вбити чимало бактерій, видалити вологу та природним шляхом видалити запахи.