Ще наші предки порівнювали вікна з очима людини, пише 24 Канал. Вважалося, що через вікно людина може передбачити майбутнє, привернути щастя чи відвести біду.

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Чому вночі не можна дивитися у вікно

Дивитися у вікно – погана прикмета. Віддавна люди вважали, що коли сонце ховається за горизонт, то людині не варто багато часу проводити на вулиці при місячному світлі.

Небезпечно дивитися у вікно під час Повного Місяця, який має на людину особливий вплив, тому контакту з ним краще уникати. Місяць здатен навіювати тугу, смуток та депресію. Пращури вірили, що якщо вночі дивитися через вікно, то можна спровокувати невдачі в будинку.



Не можна ввечері дивитися у вікно / Фото Pexels

Загалом біду можна накликати навіть просто подивившись у вікно, тому краще уникати цієї дії пізно ввечері.

Окрім того, вважається, що не можна дивитися у вікно під час похорону, оскільки душа померлого ще перебуває поруч з тілом, тому спостерігача може забрати з собою через деякий час.

Вікна – це не просто скло, що пропускає світло у вашу оселю. Езотерики вірять, що це "очі" вашого дому, і тому ставитися до них варто з увагою та обережністю. Що не можна робити з вікнами – читайте у нашому матеріалі.

Деякі люди кажуть, що не можна мити вікна під час дощу, оскільки це обіцяє майбутню хворобу когось з членів сім’ї.