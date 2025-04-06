Еще наши предки сравнивали окна с глазами человека, пишет 24 Канал. Считалось, что через окно человек может предсказать будущее, привлечь счастье или отвести беду.

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Почему ночью нельзя смотреть в окно

Смотреть в окно – плохая примета. Издавна люди считали, что когда солнце прячется за горизонт, то человеку не стоит много времени проводить на улице при лунном свете.

Опасно смотреть в окно во время Полнолуния, которое имеет на человека особое влияние, поэтому контакта с ним лучше избегать. Луна способна навевать тоску, грусть и депрессию. Предки верили, что если ночью смотреть через окно, то можно спровоцировать неудачи в доме.



Нельзя вечером смотреть в окно / Фото Pexels

В общем беду можно навлечь даже просто посмотрев в окно, поэтому лучше избегать этого действия поздно вечером.

Кроме того, считается, что нельзя смотреть в окно во время похорон, поскольку душа умершего еще находится рядом с телом, поэтому наблюдателя может забрать с собой через некоторое время.

Окна – это не просто стекло, пропускающее свет в ваш дом. Эзотерики верят, что это "глаза" вашего дома, и поэтому относиться к ним стоит с вниманием и осторожностью. Что нельзя делать с окнами – читайте в нашем материале.

Некоторые люди говорят, что нельзя мыть окна во время дождя, поскольку это сулит будущую болезнь кого-то из членов семьи.