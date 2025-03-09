В каждом доме найдутся окна, а о каждом окне существуют десятки примет, сообщает 24 Канал. А также существует и немало запретов, нарушив которые вроде бы можно привлечь к себе несчастье.

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Прорубать новые окна

Предки предостерегали, что прорубать новые окна в старом доме точно не стоит. Народные приметы утверждают, что это может привести к многочисленным проблемам или даже смерти кого-то из семьи.

Смотреть на полную луну

Увидеть полнолуние из окна – это плохая примета. Раньше верили, будто лунный свет вытягивает из человека жизненные силы и здоровье. Кроме того, после полуночи вообще не советуют смотреть в окно: вроде там тогда можно увидеть призрак или нечистую силу.



Смотреть на полнолуние через окно не стоит / Фото Pexels

Закрывать окна на целый день

Предки верили, что закрывать на весь день окна крепкими шторами или ставнями также не стоит. В дом обязательно должен попадать солнечный свет, иначе в нем начнет застаиваться плохая энергетика, и жители дома начнут болеть.

Оставлять треснувшее стекло

Если стекло в окне треснуло, его нужно немедленно заменить. Верили, что через такую брешь в энергетической защите дома из него будет вылетать счастье и благополучие.

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Когда нельзя мыть окна?

Также эзотерики верят, что даже мытье окон – это задача, за которую нельзя браться в определенные дни и части суток, иначе можно навлечь проблемы и на себя, и на других жителей дома.

Никогда не мойте окна вечером и ночью. Лучше начинать это дело утром, а стремиться завершить его до обеда. Приметы утверждают, что в таком случае в доме надолго поселятся тепло и уют.

Также не все знают, можно ли мыть окна в дождь. Делать этого не стоит, чтобы не навлечь болезни и проблемы в дом. Не мойте также окна за три дня до Пасхи – это нужно выполнить заранее.