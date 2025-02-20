Предки верили, что некоторые растения лучше никогда не приносить в дом – ведь это может обернуться несчастьем, сообщает 24 Канал. Поэтому лучше запомнить их, чтобы не допустить неприятной ошибки.

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Камыш

Предки были убеждены, что камыш – это "цветок покойника". И по этой причине его никогда не приносили в дом – даже считали, что в нем прячутся черти. Считалось, что наличие этого растения в доме притягивало болезни и смерть, а также многочисленные проблемы.

Именно поэтому и сейчас не советуют использовать камыш в цветочных композициях.

Папоротник

Несмотря на то, что легенда о цвете папоротника обещает богатство и успех, немало других народов и примет утверждают совершенно противоположное. Существует версия, что если принести в дом папоротник, это непременно будет предвещать бедность и несчастья.

Растение даже считалось энергетическим вампиром, что вытягивает из домочадцев всю энергию.



Папоротник не стоит нести в дом / Фото Pexels

Бузина

Лучше не ломать бузину и не нести ее в дом: предки верили, что вырастил это растение вроде бы сам дьявол. И не рубили бузину даже в местах, где она разрасталась слишком сильно, ведь верили, что черти могут отомстить за это.

Обычно даже старались не строить дома на месте, где росла бузина. А в доме это растение вроде бы могло привлечь нечисть и проблемы.

Кувшинка

Предки считали, что принесенная кувшинка в дом – это плохая примета. Никогда эти растения нельзя срезать ножом – только выдергивать из воды. Считалось, что кувшинки содержат души утопленных девушек, ставших русалками.

А если срезать цветок кувшинки и принести ее в дом, что в течение долгого времени будут сниться страшные сны, и не будет исчезать угроза утонуть.

Крапива

Нести крапиву в дом – к нищете и проблемам, поэтому предки старались этого не делать. Считалось, что колючая крапива может обострить отношения между домочадцами и привести к бессмысленным ссорам и конфликтам.