Для когось спати з домашнім улюбленцем – звична справа, для когось – табу, пише 24 Канал. Тут все залежить від господарів, які встановлюють свої кордони. Загалом спати з тваринами не є категоричною забороною, втім фахівці визначили кілька плюсів та мінусів.

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Чому не можна спати з котом

Першою причиною, чому не можна спати разом з котом є порушення сну. Власники тварин, які сплять з улюбленцями в одному ліжку сплять значно гірше й мають симптоми безсоння, на відміну від людей, які сплять окремо від чотирилапих.

Річ у тому, що сон у тварини мінливий, тому впродовж всіє ночі, кіт чи кішка буде вставати, ходити по ліжку й зачіпати лапами людину. Ця діяльність призведе до фрагментації сну. Такі мікропробудження є руйнівними, оскільки виводять із глибокого сну. Під час таких пробуджень викидається гормон стресу кортизол, який погіршує сон.

Окрім того, котяча шерсть у деяких людей може викликати алергічні реакції. При тісному контакті під час сну може відчутися свербіж чи закладеність носа.



Сон з котами має певні плюси та мінуси / Фото Pexels

Ще одним важливим мінусом є гігієнічний аспект. Коти можуть заносити на постіль залишки фекалій, паразитів та мікроорганізми, які можуть бути шкідливими для вашого здоров’я.

До слова! Щоб на речах не було шерсті від котів, у пральну машинку потрібно вкинути одну річ. Яку саме – читайте в нашому матеріалі.

Втім, плюси від сну з котом є. Тварини здатні зняти стрес, допомагають знизити болючі відчуття й навіть в певних випадках є чудовим снодійним, оскільки їхнє муркотіння заколисує та заспокоює. А ще кажуть, що сон з котом знімає стрес, покращує настрій та знижує рівень адреналіну.

Сон котів у ліжку з власником – це їхній спосіб продемонструвати свою любов та прихильність й показати, як їм важливо, коли ви є поруч. Коти люблять спати з людьми, бо поруч з ними відчувають себе спокійніше.