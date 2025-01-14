Окрім шерсті на одяг також налипає волосся, тому є один спосіб, який може все дуже швидко вирішити, пише 24 Канал. Позбутися шерсті з речей набагато простіше, ніж ви думали.

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Як вивести шерсть з одягу під час прання

Щоб речі після прання були ідеально чистими, варто придбати спеціальні кульки чи диски для прання з пластику або силікону. В режимі полоскання вони зберуть на себе всю шерсть та ворс. Ці засоби треба помістити в пральну машину, вибрати потрібний режим, а після прання вибрати сміття, яке назбиралося й прополоскати.

Господині поділилися ще одним цікавим лайфхаком, який допомагає впоратися з проблемою. У барабан пральної машинки потрібно покласти звичайну губку для миття посуду. В процесі прання вона збере на собі всю шерсть.



Лайфхаки, які заберуть котячу шерсть / Фото Pexels

Добре прибирають шерсть з одягу спеціальні мішки для прання. Вони не лише запобігають деформуванню речей, але й виконують функцію фільтра. Вже в процесі прання вони зберуть на себе більшу частину шерсті.

У побутових магазинах можна придбати ще спеціальні серветки «липучки». Їх потрібно кинути в барабан з речима, а після прання вся шерсть залишиться на них. Якщо таких серветок немає, то можете кинути звичайні 3 вологі серветки, які аналогічно зберуть на собі все волосся й шерсть.