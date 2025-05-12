Даже штопор не нужен: бутылку откроете за секунду

Для того, чтобы открыть бутылку вина, большинство людей используют штопор. Но если нужного инструмента под рукой не оказалось, опускать руки не стоит – обойтись без него вполне реально.

Если вы хотите открыть бутылку вина, а штопора нет – самое время попробовать один из элементарных альтернативных методов, сообщает 24 Канал. Большинство из них чрезвычайно просты, и с ними справится любой.

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Возьмите плоскогубцы

Этот способ считается одним из самых быстрых и безопасных. Впрочем, для него придется приложить определенное количество усилий: возьмите саморез или шуруп и вверните его руками в пробку, оставляя несколько миллиметров.

После этого плоскогубцами нужно зацепить шляпку самореза и потянуть вверх. Впрочем, использовать такой вариант точно не стоит, если у вас бутылка с выдержанным вином с рыхлой пробкой – она может просто рассыпаться от давления.

Оберните полотенцем

Этот метод считается действенным и проверенным временем. Дно бутылки нужно обернуть полотенцем и начать легко стучать донышком по стене до тех пор, пока пробка не выскочит. Но будьте осторожны – если вы перестараетесь, бутылка может разбиться.



Полотенце поможет открыть бутылку вина / Фото Pexels

Возьмите ключ или нож

Откупорить бутылку можно и обычным ключом от квартиры или авто. Вставьте ключ острой стороной в пробку под углом в 45 градусов. После этого начните прокручивать ключ, одновременно подтягивая его на себя.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как мыть бокалы, чтобы на них вообще не оставалось разводов.

Возьмите ботинок

Этот метод похож на способ с полотенцем, но на этот раз нужно взять обувь с твердой подошвой. Поместите бутылку внутрь ботинка дном вниз и ударьте каблуком несколько раз по стене. Каждый новый удар заставит пробку выдвигаться из горлышка, чтобы можно было захватить край и вытащить ее полностью пальцами.