Пожалуй, большинство людей стремятся поддерживать в доме идеальный порядок – и желательно достичь этого еще и с минимумом усилий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Как правильно мыть бокалы?

Для того, чтобы качественно помыть бокалы, не нужно прибегать к каким-то сверхъестественным усилиям – достаточно запомнить всего несколько советов, которые помогут избавиться от нежелательных разводов.

Во-первых, мыть бокалы стоит в теплой или горячей воде – так можно эффективнее удалить и жир, и другие загрязнения. Впрочем, для бокалов из тонкого стекла рекомендуется избегать резких изменений температуры, чтобы избежать повреждений.

Поэтому многие специалисты склоняются к тому, что начинать стоит с теплой воды для удаления грязи, а затем промывать их в холодной воде – чтобы предотвратить появление пятен от мыла.

Также стоит помнить, что вытирать ванные бокалы стоит хлопковым полотенцем – они мягкие и не будут оставлять ворсинок на стекле. Впрочем, полотенца из микрофибры также прекрасно подходят для этой цели, ведь имеют гладкую текстуру и помогают избежать появления царапин на стекле.



Бокалы нужно осторожно мыть / Фото Pexels

Другое важное правило – стеклянные бокалы нельзя мыть в посудомоечной машине, даже если у вас есть соответствующий режим для этого. Всегда лучше мыть такую деликатную посуду вручную. Начать стоит с того, что некоторые виды стекла просто не получится безопасно помыть в посудомоечной машине – в частности это касается тонкого стекла и хрусталя. Тем более посудомойка не может вымыть бокалы до блеска.

Кстати, ранее мы также рассказывали о том, какие привычки неряшливых людей делают дом захламленным. И лучше от них отказаться как можно скорее.

Для того, чтобы бокалы блестели после мытья, вы можете воспользоваться содой с водой. Обратите внимание, что перед использованием раствора нужно помыть бокалы с обычным моющим средством. После этого нужно смешать столовую ложку соды с литром холодной воды.

Смочите губку в этом средстве и помойте бокалы, как обычным моющим средством, а потом смойте его водой. Не вытирайте, вместо этого оставьте бокал ножкой вверх на хлопковом полотенце.