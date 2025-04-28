Маленькие кустики клубники могут подарить немалые ягоды с ярким и насыщенным вкусом, если ухаживать за ними как следует, сообщает 24 Канал. Впрочем, далеко не все огородники знают, чем подпитывать клубнику весной для богатого урожая.

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Чем подкормить клубнику весной?

Если вы хотите вырастить клубнику рекордных размеров, без подкормок здесь не обойтись. И ранней весной, когда листья клубники только пускаются в рост, между кустами обычно рассыпают гранулы карбамида – это азотное удобрение, которое очень важно для нормального роста листьев. И несмотря на то, что клубника очень хорошо реагирует на такую подкормку, достаточно будет взять 20 граммов на квадратный метр.

Если вы хотите использовать органические удобрения, тогда можно вносить по 2 стакана золы на квадратный метр. Кроме того, хороший урожай может дать клубника и после подкормки куриным пометом. Килограмм удобрения нужно растворить в 12 литрах воды, выдержать неделю, периодически помешивая раствор.

А после этого подливайте по пол литра под каждый кустик. Такое же действие имеет и коровяк: его нужно развести в воде в пропорции 1:10 и полить им кусты клубники. Такие подкормки лучше всего вносить перед цветением.



Клубника требует своевременной подкормки / Фото Pexels

Впрочем, все еще одной из лучших подкормок для клубники считаются пекарские дрожжи. По своему составу они являются одновременно и удобрением, и стимулятором роста, ведь в них содержится фосфорная кислота, калий, цинк, железо, медь, йод, кальций, азот, витамины и белки, а также жиры.

Кстати, дрожжами подпитывать можно не только клубнику. Мы уже рассказывали, как приготовить из дрожжей удобрение для огурцов и помидоров, чтобы они росли в разы быстрее.

Такое опрыскивание поможет клубнике выработать иммунитет к болезням, а это гарантирует, что ягода переживет внезапные весенние заморозки. Единственное, на что нужно обращать внимание – так это на то, что подкормка дрожжами может вымыть из почвы калий и кальций. Но восстановить баланс можно, рассыпав в междурядьях золу.

Чем подкормить клубнику для сладости?

Если вы хотите, чтобы клубника была максимально сладкой, нужно позаботиться об отдельной подкормке – лучше всего подойдет раствор калийной селитры. 1 чайную ложку удобрения нужно растворить в ведре воды и полить кустики – на каждый лийте по пол-литра воды.

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Также поможет опрыскивание кустов раствором сернокислого цинка (0,02%). Кроме того, для опрыскивания также используют и раствор калийной селитры.

После цветения, когда ягода уже начинает формировать завязь, клубнику не помешает опрыскать комплексным удобрением. Но старайтесь не переусердствовать и придерживаться правильной концентрации – она должна быть вдвое меньше, чем тогда, когда вы поливаете кусты под корень.