Выпечка легко отойдет от пергамента: простой трюк, о котором знают единицы

Иногда процесс выпекания проходит не так гладко, как хотелось бы. И когда вы достаете еду из духовки, она прилипает к пергаменту; впрочем, с проблемой можно легко разобраться.

Очень часто выпечка в конце концов прилипает к пергаментной бумаге. Это может стать настоящим испытанием и разочарованием, если не знать способа справиться с проблемой, пишет "Главред".

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Что делать, когда выпечка прилипла к пергаменту

Прежде всего когда выпечка прилипла к пергаменту, паниковать не нужно. Как и пытаться силой отодрать его, ведь это может повредить изделие. Даже если блюдо готовилось к праздничному столу, переживать не стоит: вкус блюда не пострадает.

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Самый эффективный и самый простой способ разобраться с проблемой – это немного увлажнить пергамент. Для этого нужно просто намочить полотенце и поставить на него пергамент с выпечкой. Подождите несколько минут, пока бумага не станет влажной, а тогда попробуйте снять выпечку – на этот раз это должно получиться очень легко.



Выпечку легко отделить от пергамента / Фото Pexels

Благодаря этому способу вы снимете выпечку, не нанеся ей никаких повреждений. Особенно хорошо этот способ работает для изделий из дрожжевого теста.

Но если вы использовали слоеное тесто, тогда действовать нужно немного иначе. Лучше всего будет оставить выпечку в духовке еще примерно на 10 – 15 минут после того, как она будет готова. Так она остынет естественным образом, и когда это произойдет, выпечка будет проще отлипать от бумаги.