Іноді процес випікання проходить не так гладко, як хотілося б. І коли ви дістаєте їжу з духовки, вона прилипає до пергаменту; втім, з проблемою можна легко розібратися.

Дуже часто випічка зрештою прилипає до пергаментного паперу. Це може стати справжнім випробуванням і розчаруванням, якщо не знати способу впоратися із проблемою, пише "Главред".

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Що робити, коли випічка прилипла до пергаменту

Перш за все коли випічка прилипла до пергаменту, панікувати не потрібно. Як і намагатися силою відідрати його, адже це може пошкодити виріб. Навіть якщо страва готувалася до святкового столу, переживати не варто: смак страви не постраждає.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Найефективніший і найпростіший спосіб розібратися з проблемою – це трохи зволожити пергамент. Для цього потрібно просто намочити рушник та поставити на нього пергамент із випічкою. Зачекайте кілька хвилин, поки папір не стане вологим, а тоді спробуйте зняти випічку – цього разу це має вийти дуже легко.



Випічку легко відділити від пергаменту / Фото Pexels

Завдяки цьому способу ви знімете випічку, не завдавши їй жодних пошкоджень. Особливо добре цей спосіб працює для виробів із дріжджового тіста.

Але якщо ви використовували листкове тісто, тоді діяти потрібно трохи інакше. Найкраще буде залишити випічку в духовці ще приблизно на 10 – 15 хвилин після того, як вона буде готова. Так вона охолоне природним чином, і коли це станеться, випічка буде простіше відлипати від паперу.