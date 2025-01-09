Чем отмыть душевые дверцы: известковый налет исчезнет за 15 секунд

Душевая кабина в ванной комнате тревожит многих хозяек, поскольку на ней накапливается значительный известковый налет. Но для того, чтобы от него избавиться, не придется тратить много усилий или применять химикаты. Нужно одно действенное средство, которое найдется у каждого дома.

Душевые дверцы загрязняются не только от мыльной пены, но и из-за воды, которая наполнена минералами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Из-за этого на душевой кабине появляется известковый налет. В воде также содержатся металлы – кальций, фторид и магний, которые и оседают на дверце, делая их совсем непривлекательными.

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Если же вода жесткая, то это означает, что она имеет высокую концентрацию минералов и металлов, а значит – известковый налет на душевой точно будет заметным. Он оседает также на кранах и плитке. Больше всего он заметен на стекле душевой кабины и может испортить ее вид. Чтобы не использовать химию, можно воспользоваться естественным способом очистки.



Дверцы душевой можно легко отмыть / Фото Pexels

Чем отчистить душевую от налета

Для того, чтобы отмыть налет на дверце душевой – понадобится обычный столовый уксус. Но если не хотите, чтобы в ванной плохо пахло, можно обратить внимание на средство, которым пользуются уборщицы в гостиницах.

Вместо дорогих средств они выбирают бюджетный вариант, результат которого поражает. Замечательным секретным средством считается меламиновая губка. Она быстро выест известковый налет, мыльную пену, поэтому от разводов не останется и следа.

Меламиновая губка – это средство для уборки помещений без использования химии. Она состоит из вещества меламина, является безопасной в использовании и не требует дополнительных моющих средств.

Уборщицы утверждают, что меламиновая губка дает непревзойденный результат, поэтому никакими другими средствами не получить такой безупречной обработки душевой кабины.