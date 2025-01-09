Чим відмити душові дверці: вапняний наліт зникне за 15 секунд

Душова кабіна у ванній кімнаті тривожить багатьох господинь, оскільки на ній накопичується значний вапняний наліт. Та для того, щоб від нього позбутися, не доведеться витрачати багато зусиль чи застосовувати хімікати. Потрібен один дієвий засіб, який знайдеться у кожного вдома.

Душові дверцята забруднюються не лише від мильної піни, але й через воду, яка наповнена мінералами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Через це на душовій кабіні з’являється вапняний наліт. У воді також містяться метали – кальцій, фторид та магній, які й осідають на дверцятах, роблячи їх зовсім непривабливими.

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Якщо ж вода жорстка, то це означає, що вона має високу концентрацію мінералів та металів, а отже – вапняний наліт на душовій точно буде помітним. Він осідає також на кранах та плитці. Найбільше він помітний на склі душової кабіни й може зіпсувати її вигляд. Щоб не використовувати хімію, можна скористатися природним способом очищення.



Дверці душової можна легко відмити / Фото Pexels

Чим відчистити душову від нальоту

Для того, щоб відмити наліт на дверцятах душової – знадобиться звичайний столовий оцет. Та якщо не хочете, щоб у ванній погано пахнуло, можна звернути увагу на засіб, яким користуються прибиральниці у готелях.

Замість дорогих засобів вони обирають бюджетний варіант, результат якого вражає. Чудовим секретним засобом вважається меламінова губка. Вона швидко виїсть вапняний наліт, мильну піну, тож від розводів не залишиться й сліду.

Меламінова губка – це засіб для прибирання приміщень без використання хімії. Вона складається з речовини меламіну, є безпечною у використанні та не потребує додаткових миючих засобів.

Прибиральниці стверджують, що меламінова губка дає неперевершений результат, тож ніякими іншими засобами не отримати такої бездоганної обробки душової кабіни.