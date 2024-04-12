Чем отмыть микроволновку внутри: 3 средства, которые есть на каждой кухне

12 апреля 2024, 20:24
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Источник:

Glavred

Если не мыть микроволновку систематически, то через некоторое время вас будет ждать неприятный сюрприз. Внутри она будет липкая и с жировыми отложениями, поэтому ее обязательно надо отмыть.

Есть несколько народных методов, которые способны справиться с грязью внутри микроволновой печи. Они есть у каждой хозяйки на кухне и помогут вам достичь безупречного результата не хуже химических средств.

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Микроволновка является незаменимым помощником на кухне, поэтому не пренебрегайте загрязнениями и периодически мойте ее. Жировые отклеивания, которые въелись в стенки техники отмыть гораздо труднее, но возможно. Для этого вам понадобятся 3 подручных средства.

Уксус

Уксус – эффективное средство для решения многих бытовых проблем, включая очистку микроволновой печи. Просто смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и нагрейте этот раствор на большой мощности в течение 5 – 7 минут в микроволновой печи. Образовавшийся пар,, уберет затвердевший жир и другие загрязнения на стенках. После выключения печи дайте ей постоять еще 15 – 20 минут, чтобы пар продолжил действовать.

Затем промойте микроволновую печь чистой водой и вытрите тряпкой. Важно помнить, что при этом методе может возникнуть сильный запах уксуса, поэтому рекомендуется открыть окно и проветрить после очищения технику.

Лимон

Лимон - еще одно замечательное средство для очистки микроволновой печи. Просто выжмите сок одного лимона в чашку, а затем нагрейте ее в микроволновке на максимальной мощности в течение 5 минут. После этого вытрите середину чистой тряпкой.

Если лимона нет под рукой, вы можете использовать две столовые ложки лимонной кислоты, растворив их в воде.


Лимонный сок способен очистить жир / Фото Pexels

Средство для мытья посуды

Это средство прекрасно удаляет жир с различных поверхностей, и его можно использовать для мытья микроволновой печи. Однако заметьте, что с очень сильными загрязнениями он может не справиться, поскольку пригоден только для легких или средних загрязнений.

Для мытья микроволновки этим средством можно воспользоваться губкой. После мытья необходимо все протереть чистой тряпкой.

Автор: Юлія Турелик