Чем отмыть микроволновку внутри: 3 средства, которые есть на каждой кухне

Если не мыть микроволновку систематически, то через некоторое время вас будет ждать неприятный сюрприз. Внутри она будет липкая и с жировыми отложениями, поэтому ее обязательно надо отмыть.

Есть несколько народных методов, которые способны справиться с грязью внутри микроволновой печи. Они есть у каждой хозяйки на кухне и помогут вам достичь безупречного результата не хуже химических средств.

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Микроволновка является незаменимым помощником на кухне, поэтому не пренебрегайте загрязнениями и периодически мойте ее. Жировые отклеивания, которые въелись в стенки техники отмыть гораздо труднее, но возможно. Для этого вам понадобятся 3 подручных средства.

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