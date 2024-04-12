Чим відмити мікрохвильовку всередині: 3 засоби, які є на кожній кухні
Джерело:Glavred
Якщо не мити мікрохвильовку систематично, то через деякий час вас чекатиме неприємний сюрприз. Всередині вона буде липка та з жировими відкладеннями, тому її обов’язково треба відмити.
Є кілька народних методів, які здатні впоратися з брудом всередині мікрохвильової печі. Вони є в кожної господині на кухні та допоможуть вам досягнути бездоганного результату не гірше хімічних засобів.
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Мікрохвильовка є незамінним помічником на кухні, тому не нехтуйте забрудненнями та періодично мийте її. Жирові відкледення, які в’їлися в стінки техніки відмити набагато важче, але можливо. Для цього вам знадобляться 3 підручні засоби.
Оцет
Оцет – ефективний засіб для вирішення багатьох побутових проблем, включаючи очищення мікрохвильової печі. Просто змішайте оцет з водою у пропорції 1:1 і нагрійте цей розчин на великій потужності протягом 5 – 7 хвилин у мікрохвильовій печі. Пара, що утвориться, прибере затверділий жир та інші забруднення на стінках. Після вимкнення печі дайте їй постояти ще 15 – 20 хвилин, щоб пара продовжила діяти.
Потім промийте мікрохвильову піч чистою водою і витріть ганчіркою. Важливо пам'ятати, що при цьому методі може виникнути сильний запах оцту, тому рекомендується відкрити вікно та провітрити після очишення техніку.
Лимон
Лимон - ще один чудовий засіб для очищення мікрохвильової печі. Просто вичавте сік одного лимона у чашку, а потім нагрійте її у мікрохвильовці на максимальній потужності протягом 5 хвилин. Після цього витріть середину чистою ганчіркою.
Якщо лимона немає під рукою, ви можете використати дві столові ложки лимонної кислоти, розчинивши їх у воді.
Лимонний сік здатен очистити жир / Фото Pexels
Засіб для миття посуду
Цей засіб чудово видаляє жир з різних поверхонь, і його можна використовувати для миття мікрохвильової печі. Проте зауважте, що з дуже сильними забрудненнями він може не справитися, оскільки придатний лише для легких або середніх забруднень.
Для миття мікрохвильовки цим засобом можна скористатися губкою. Після миття необхідно все протерти чистою ганчіркою.