Чим відмити мікрохвильовку всередині: 3 засоби, які є на кожній кухні

12 квітня 2024, 20:24
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Джерело:

Glavred

Якщо не мити мікрохвильовку систематично, то через деякий час вас чекатиме неприємний сюрприз. Всередині вона буде липка та з жировими відкладеннями, тому її обов’язково треба відмити.

Є кілька народних методів, які здатні впоратися з брудом всередині мікрохвильової печі. Вони є в кожної господині на кухні та допоможуть вам досягнути бездоганного результату не гірше хімічних засобів. 

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Мікрохвильовка є незамінним помічником на кухні, тому не нехтуйте забрудненнями та періодично мийте її. Жирові відкледення, які в’їлися в стінки техніки відмити набагато важче, але можливо. Для цього вам знадобляться 3 підручні засоби.

Оцет

Оцет – ефективний засіб для вирішення багатьох побутових проблем, включаючи очищення мікрохвильової печі. Просто змішайте оцет з водою у пропорції 1:1 і нагрійте цей розчин на великій потужності протягом 5 – 7 хвилин у мікрохвильовій печі. Пара, що утвориться, прибере затверділий жир та інші забруднення на стінках. Після вимкнення печі дайте їй постояти ще 15 – 20 хвилин, щоб пара продовжила діяти.

Потім промийте мікрохвильову піч чистою водою і витріть ганчіркою. Важливо пам'ятати, що при цьому методі може виникнути сильний запах оцту, тому рекомендується відкрити вікно та провітрити після очишення техніку.

Лимон

Лимон - ще один чудовий засіб для очищення мікрохвильової печі. Просто вичавте сік одного лимона у чашку, а потім нагрійте її у мікрохвильовці на максимальній потужності протягом 5 хвилин. Після цього витріть середину чистою ганчіркою.

Якщо лимона немає під рукою, ви можете використати дві столові ложки лимонної кислоти, розчинивши їх у воді.


Лимонний сік здатен очистити жир / Фото Pexels

Засіб для миття посуду

Цей засіб чудово видаляє жир з різних поверхонь, і його можна використовувати для миття мікрохвильової печі. Проте зауважте, що з дуже сильними забрудненнями він може не справитися, оскільки придатний лише для легких або середніх забруднень.

Для миття мікрохвильовки цим засобом можна скористатися губкою. Після миття необхідно все протерти чистою ганчіркою.

Автор: Юлія Турелик