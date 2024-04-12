Холодильник треба систематично мити, щоб запобігати виникненню харчових бактерій та уникати небажаних запахів. Візьміть собі за звичку витирати полиці холодильника хоча б один раз на тиждень.

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Та якщо від холодильника вже тхне, то відчинені дверцята поки ви будете його мити не зовсім зможуть вивести запах, тому вам доведеться застосувати одну незначну хитрість.

Як вивести поганий запах з холодильника

Спочатку повністю спорожніть холодильник та добре почистіть всі закутки, де є їжа чи розлитий сік. Після того, як ви його добре помиєте, поставте всередину невеличку тарілку з кавою на 24 години. Вона зможе поглинути всі різкі та неприємні запахи.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Основними причинами поганих запахів у холодильниках є зіпсована їжа, залишки їжі та брудний піддон. Але досвідченні господарі поділилися своїми хитрощами, як швидко позбутися неприємних запахів.

Також можете поставити всередину дві половинки розрізаного лимона. Вже за кілька годин різкий запах повинен зникнути.



Поганий запах з холодильника виводить лимон / Фото Pexels

Експерти кажуть, що якщо ви розлили молоко і воно загусло в певному місці, то цю частину холодильника треба відмити мильною водою. Для цього розведіть миючий засіб для посуду у воді та ганчіркою все добре протріть.

Також добре поганий запах з холодильника поглинає шматок чорного хліба, гвоздика, чебрець, кориця, шкірка апельсина чи половина сирої картоплі.