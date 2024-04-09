Він є результатом дезінфекції речей спеціальними засобами, які вбивають всі бактерії та бруд. Втім погодьтеся, ходити у речах з поганим запахом не всім приємно, тому варто вдатися до кількох популярних методів, які впораються з разючим смородом.

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Замороження

Завдяки цьому способу ви можете знизити інтенсивність їдкого запаху формальдегіду. Просто поставте речі з секонду в пакеті в морозильну камеру. Потримайте там кілька годин, а тоді дістаньте та замочіть в холодній воді. Через кілька годин можете кидати прати в машинку.

Розчин з оцтом

У 10 літрах води розведіть 100 міліграмів оцту та 50 грамів харчової соди. У цей розчин помістіть речі на ніч, а зарнку виперіть.



Уникнути поганого запаху з секонду можна дуже просто / Фото Pexels

Нашатирний спирт

Щоб прибрати неприємний запах, 1 столову ложку 10% нашатирного спирту розведіть в 5 літрах теплої води та помістіть туди одяг. Речі натуральних тканин тримайте у воді годину, а синтетику – 6 годин. Після цього вбрання треба просушити на свіжому повітрі, а тоді випрати з ополіскувачем.

Морська сіль

1 кілограм ароматизованої солі розведіт у глибокій мисці. Помістіть одяг в сольовий розчин на залишіть на 2 години. Тоді виперіть в пральній машинці.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Подвійна порція порошку

Якщо запах відчувається, але не є сильно вираженим, тоді в пральну машинку можете вкинути подвійну порцію порошку. Просушіть на сонці та не знімайте одяг з мотузки 2 – 3 дні, щоб свіже повітря повністю прибрало поганий запах.