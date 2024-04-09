З часом, на жаль, подушки жовкнуть та втрачають свій привабливий вигляд. Вони можуть виглядати не тільки неприємними, але і антисанітарними, та з цієї ситуації є вихід, і він на диво простий.

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Чому ваші подушки жовтішають?

Якщо зазвичай ви не приймаєте ванну перед сном, або не маєте звички ретельно сушити волосся до того, як лягаєте на подушку, тоді це може серйозно зменшити термін її служби. Річ у тому, що якщо ви не повністю висушуєте волосся перед сном, це впливає і на її білизну, і на те, як довго ваша подушка буде справді приємною для сну.

Окрім того, під час сну ви сильно потієте. Насправді, хоч ви могли про це і не підозрювати, середньостатистична людина може втратити до 1 літра води за ніч! І весь цей піт, звісно ж, просочується у вашу пухову ковдру та подушки.



Подушки жовтішають через піт / Фото Pexels

Як позбутися від жовтизни на подушці

Перш за все, ви можете скористатися надійним і перевіреним способом – лимонним соком та харчовою содою. Це чудове поєднання, яке може впоратися навіть із складними плямами, а також повернути одягу, а у цьому випадку подушці, білизну.

Для того, щоб використати цей спосіб, вам потрібно змішати пасту з лимонного соку та харчової соди, а потім обережно натерти її на жовті плями. Пасту потрібно залишити приблизно на 30 хвилин, а після цього – ретельно промити подушку та дати її висохнути.

Інший спосіб, який також може бути корисним та дієвим – це перекис водню. Ви можете зробити спеціальний розчин – для цього потрібно змішати рівні частини перекису та води. Цю суміш потрібно нанести на забруднені ділянки та залишити на кілька хвилин.

Після цього подушку потрібно промити водою. Та перед використанням цього методу перевірте його на невеликій ділянці, що прихована, щоб переконатися, що перекис не зруйнує вашу тканину.