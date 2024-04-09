Он является результатом дезинфекции вещей специальными средствами, которые убивают все бактерии и грязь. Впрочем согласитесь, ходить в вещах с плохим запахом не всем приятно, поэтому стоит прибегнуть к нескольким популярным методам, которые справятся с поразительной вонью.

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Замораживание

Благодаря этому способу вы можете снизить интенсивность едкого запаха формальдегида. Просто поставьте вещи из секонда в пакете в морозильную камеру. Подержите там несколько часов, а потом достаньте и замочите в холодной воде. Через несколько часов можете бросать стирать в машинку.

Раствор с уксусом

В 10 литрах воды разведите 100 миллиграммов уксуса и 50 граммов пищевой соды. В этот раствор поместите вещи на ночь, а зарнку постирайте.



Избежать плохого запаха из секонда можно очень просто / Фото Pexels

Нашатырный спирт

Чтобы убрать неприятный запах, 1 столовую ложку 10% нашатырного спирта разведите в 5 литрах теплой воды и поместите туда одежду. Вещи натуральных тканей держите в воде час, а синтетику – 6 часов. После этого наряд надо просушить на свежем воздухе, а потом постирать с ополаскивателем.

Морская соль

1 килограмм ароматизированной соли разведите в глубокой миске. Поместите одежду в солевой раствор на оставьте на 2 часа. Тогда постирайте в стиральной машинке.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Двойная порция порошка

Если запах ощущается, но не является сильно выраженным, тогда в стиральную машинку можете бросить двойную порцию порошка. Просушите на солнце и не снимайте одежду с веревки 2 – 3 дня, чтобы свежий воздух полностью убрал плохой запах.