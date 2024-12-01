Творит чудеса: методы, которые избавляют от застарелого налета на плитке

На плитке в ванной комнате очень часто появляется налет. С этой проблемой сталкиваются почти все. Жесткая вода, мыльные разводы и влага приводят к загрязнениям, которые меняют вид плитки.

Чтобы избавиться от налета, не обязательно использовать специальные средства, пишет 24 Канал, пишет Pixelinform. Вполне возможно отмыть налет с помощью народных средств. Многие хозяйки знают несколько секретов, которые могут действительно дать впечатляющий результат.

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Как отмыть налет на плитке в ванной

Прекрасно очищает плитку от налета уксусный раствор. Воду надо смешать с уксусом в одинаковой пропорции. Нанесите раствор на плитку, оставьте на 30 минут, а тогда промойте теплой водой.

С известковым налетом хорошо справляется лимонная кислота. В литре горячей воды надо растворить 2 столовые ложки порошка и нанести на плитку губкой. Оставьте раствор на час, а тогда через час удалите щеткой.



Советы, которые уберут налет с плитки / Фото Pexels

Сода имеет мягкое абразивное действие, поэтому является популярным средством, который содержит абразивные действия. Растворите пищевую соду в воде до вида густой пасты и нанесите на загрязненные участки. Через 20 минут очистите все влажной губкой.

Эффективным способом является паровая обработка, которая подходит для застарелых загрязнений. Пароочиститель легко размягчает налет, а остатки надо убрать только влажной тряпкой.

Чтобы налет на плитке не накапливался, важно использовать водоотталкивающие средства, протирать плитку после приема душа и установить фильтры для воды, которые уменьшат известковые отложения.