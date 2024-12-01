Творить дива: методи, які позбавляють застарілого нальоту на плитці

На плитці у ванній кімнаті дуже часто з’являється наліт. З цією проблемою зустрічаються майже всі. Жорстка вода, мильні розводи та волога призводять до забруднень, які змінюють вигляд плитки.

Щоб позбутися від нальоту, не обов’язково використовувати спеціальні засоби, пише 24 Канал, пише Pixelinform. Цілком можливо відмити наліт за допомогою народних засобів. Чимало господинь знає кілька секретів, які можуть справді дати вражаючий результат.

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Як відмити наліт на плитці у ванній

Чудово очищує плитку від нальоту оцтовий розчин. Воду треба змішати з оцтом в однаковій пропорції. Нанесіть розчин на плитку, залишіть на 30 хвилин, а тоді промийте теплою водою.

З вапняним нальотом добре справляється лимонна кислота. У літрі гарячої води треба розчинити 2 столові ложки порошку й нанести на плитку губкою. Залишіть розчин на годину, а тоді через годину видаліть щіткою.



Поради, які приберуть наліт з плитки / Фото Pexels

Сода має м’яку абразивну дію, тож є популярним засобом, який містить абразивні дії. Розчиніть харчову соду у воді до вигляду густої пасти й нанесіть на забруднені ділянки. Через 20 хвилин очистіть все вологою губкою.

Ефективним способом є парова обробка, яка підходить для застарілих забруднень. Пароочисник легко розм’якшує наліт, а залишки треба прибрати лише вологою ганчіркою.

Щоб наліт на плитці не накопичувався, важливо використовувати водовідштовхувальні засоби, протирати плитку після прийому душу й встановити фільтри для води, які зменшать вапняні відкладення.