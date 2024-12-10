Станет идеально чистым: как отмыть очень грязный противень из духовки

Отмыть грязный противень – задача со звездочкой. Не всегда получается снять жир обычной губкой, поэтому надо применить несколько других действенных советов. Они достаточно простые, но чрезвычайно действенные.

Чтобы противень не покрывался жиром, его надо накрывать пергаментом, впрочем даже он не всегда может уберечь от загрязнений, поэтому и приходится прибегать к различным методам выведения пятен, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Неочищенная кухонная утварь имеет неприятный запах и придает блюдам посторонний привкус. От жира и нагара можно избавиться двумя действенными способами.

Как отмыть очень грязный противень

Чтобы легко отчистить остатки пищи, противень надо поставить в посудомоечную машинку на обычный режим. Это поможет легко и просто отмыть все жирные отложения.

Если же противень не помещается, тогда нужно взять капсулу от посудомойки, поставить на противень и залить кипятком прямо на загрязнение. Подождите 20 минут, а тогда просто смойте водой с помощью моющего средства.

Жир с противня можно легко убрать: смотрите видео

Есть еще несколько действенных способов, которые помогут отчистить противень от жира. Сначала его надо смазать и щедро посыпать содой. Тогда добавьте средство для мытья посуды и смешайте с содой, чтобы пошла реакция. Противень надо оставить на 30 минут, а потом промыть проточной водой.

Также противень хорошо чистится лимонной кислотой. Нужно смешать 5 ложек соды и 5 ложек лимонной кислоты. Внутрь влейте 50 миллиграммов воды и приготовьте густую пасту. Нанесите ее на грязные места и оставьте на 4 часа. Далее смойте остатки и протрите противень жесткой губкой.

Эффективным считается перекись водорода. Он является довольно длительным, но действительно действенным. Нужно приготовить густую пасту из пищевой соды и перекиси водорода в соотношении 1:1. Все распределите по поверхности противня и дайте настояться 3 часа или даже всю ночь. После указанного времени все нужно вытереть с помощью скребка и промыть теплой водой с моющим средством.