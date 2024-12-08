Душевую лейку не всегда легко отмыть, особенно если на ней есть сильный налет, пишет 24 Канал. Опытные хозяйки знают много секретов, поэтому рассказываем вам о самых популярных из них.

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Чем отмыть известковый налет на душевой лейке

Сначала ее надо открутить, снять и специальное средство от налета. Вы можете приобрести его в любом магазине с бытовой химией. Впрочем секрет заключается в том, чтобы лейку завернуть в полиэтиленовый пакет и оставить на 15 минут. После этого лейка будет блестеть. Надо ее только смыть водой и закрутить обратно. Об этом лайфхак рассказала блогер Диана Гологовец, впрочем есть еще немало других способов отмыть лейку.

Очистка лейки содой

В глубокой емкости надо развести половину стакана соды и теплой воды так, чтобы по консистенции это напоминало зубную пасту. Все хорошо перемешайте, наденьте перчатки и смажьте лейку этой кашицей. Все оставьте на 25 минут, потрите щеткой или губкой и смойте водой. Благодаря этому методу налета на лейке не будет.



Лейку душа можно легко очистить / Фото Pexels

Очистка лейки лимонной кислотой

С налетом прекрасно справляется лимонная кислота. В кастрюлю всыпьте 25 граммов средства и залейте 500 миллилитрами горячей воды. Внутрь поставьте насадку для душа и оставьте в этом растворе отмокать. Через 30 минут уберите и протрите налет щеткой.

Очистка лейки солью

Прекрасно налет очищает обычный лимон и соль. Нужно половину лимона посыпать солью и натереть фруктом душевую лейку. Оставьте на 10 минут, потрите губкой, включите горячей водой и почистите пока полностью не удалит налет. Этот метод работает только для новых накипей. Соль их хорошо растворяет, а лимон дает блеск хромированным поверхностям.