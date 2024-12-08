Жирные отложения от пищи можно легко отмыть, если знать определенный секрет, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Лайфхак отмывания жира

Блогер рассказала, что в контейнер надо добавить немного моющего средства. Внутрь надо поставить одно бумажное полотенце или салфетку. Сверху залейте все теплой водой и закройте крышкой. Далее надо несколько секунд потрясти содержимое. Благодаря этому методу салфетка поглотит на себя всю грязь.

Когда увидите, что салфетка вывела все остатки пищи – выливайте и промывайте под проточной водой. Этот метод даже не требует губки для мытья посуды. По словам женщины, благодаря этому методу контейнер будет идеально чистым.

Идеальное отмывание пластикового контейнера: смотрите видео

Как вывести застарелый жир

Иногда бывает и так, что контейнеры или любая другая посуда стоит длительное время немытая. Чтобы застарелый жир вывести, стоит воспользоваться несколькими лайфхаками.

Уксус с содой прекрасно удаляют жирные пятна. Вам надо насыпать соду на жирную посуду, добавить уксус и оставить на 15 минут. После этого протрите все губкой и смойте водой.

Если же вы не любите мыть посуду народными методами на основе уксуса, который довольно специфически пахнет, то стоит воспользоваться горячей водой и моющим средством. Он предназначен для того, чтобы отмывать жир, поэтому если он застарелый, достаточно будет лишь дать посуде немного времени, чтобы вода с моющим разъела жир.